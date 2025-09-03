أحمد كشري: فرص تأهل مصر لكأس العالم «سهلة».. ووليد صلاح الدين إضافة للأهلي|فيديو

علّق أحمد كشري، نجم النادي الأهلي السابق، على اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لقائمة المنتخب التي ستخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال كشري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «اختيار اللاعبين لمنتخب مصر وجهة نظر الجهاز الفني وهي مسؤولية تقع على عاتقه هو فقط وهو من سيتحمل مسؤلية تلك الاختيارات».

واستطرد قائلًا: «كنت أتمنى تواجد أحمد حجازي في قائمة منتخب مصر، وهو يلعب في الدوري السعودي وهو دوري قوي».

وأردف قائلًا: «نتمنى الصعود لمنتخب مصر إلى كأس العالم ونتمى أيضًا للكابتن حلمي طولان التتويج بكأس العرب لأن مصر رائدة في أفريقيا والوطن العربي».

وتابع قائلًا: «فرصتنا في التأهل لكأس العالم سهلة لأننا نواجه منتخبات ليست في أفضل حالتها وليست من منتخبات الصف الأول».

ورأى كشري أن الشناوي يجب أن يحرس مرمى منتخب مصر نظرًا للخبرات التي يمتلكها.

وفي سياقٍ مختلف، أثنى كشري على اختيار وليد صلاح الدين مديرًا للكرة بالنادي الأهلي، «وليد صلاح الدين كادر كبير وإضافة للنادي الأهلي، وهو يشغل منصب مدير الكرة في نادي زد، وشرف لأي لاعب من أبناء النادي الأهلي أن يخدم في النادي».

وحول تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للأهلي بصورة مؤقتة، قال كشري: «لو عماد النحاس درّب الأهلي مباراتين أو ثلاث مباريات وحقق انتصارات خلالها أنا أرى أنه يجب أن يكمل في منصبه كمدير فني دائم وليس مؤقتا».

وأكد كشري أن جمهور الأهلي لا يشبع من البطولات، مازحًا إنه إذا شارك الأهلي في خمس بطولات عليه أن يحقق سبع بطولات.