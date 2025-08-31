الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وقال الرئيس السيسي -في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الأحد إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي- “أخواتي وأبنائي، مسلمي مصر بالخارج: يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول ذكرى ميلاد أشرف الخلق سيدنا محمد “صلى الله عليه وسلم”، داعياً الله تعالى لكم بدوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والرخاء.

