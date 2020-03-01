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بسبب ليبيا وسوريا.. باحث فى الشأن التركي يتوقع فرض عقوبات اقتصادية على أردوغان

الأحد 01/مارس/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد محمد ربيع الديهى، الباحث المتخصص فى الشأن التركي، أن أوروبا لديها عدة أوراق يمكن أن تستخدمها للضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحجيم تحركاته فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال الديهي خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "إن الإتحاد الأوروبي سيوقع عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب ممارساته فى سوريا ولبنان".

وعن تدهور العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأردوغان، أجاب الباحث فى الشأن التركي، قائلا:" العلاقات بين روسيا وتركيا كانت تمران بفترة شهر عسل والمصالح هى التى حكم العلاقات بينهما".

وتوقع الباحث فى الشأن التركي أن يتم توقيع عقوبات قريبا على تركيا بسبب ممارساتها فى سوريا وليبيا.
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