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محافظات

محافظ الفيوم يزور الفرق الطبية بالحجر الصحي في المدينة الجامعية ..شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:14 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الفرق الطبية التي تم حجرها بالمدينة الجامعية، للإطمئنان عليهم والاستماع الى مطالبهم، مؤكدًا على توفير إحتياجاتهم من المستلزمات الوقائية والمنظفات.

صرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع خلال الزيارة للأطقم الطبية، وأكد لهم توفير كافة احتياجاتهم وتلبية مطالبهم، موجهًا مديرية الصحة بتوفير فريق طبي متواجد على مدار الساعة، وكذا توفير أدوات النظافة والمطهرات والكمامات اللازمة، ومتابعة تطهير وتعقيم أماكن إقامتهم بشكل دوري.

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وقال المحافظ في حديثه للجيش الابيض أنه تواصل هاتفيًا مع السيدة وزيرة الصحة، ووجهت الوزيرة بإرسال فريق طبي من قطاع الطب الوقائي بالوزارة لفحص جميع الحالات والاشراف الطبي، وكذلك التأكد من تطهير وتعقيم المستشفى العام لتعود للعمل بكامل طاقتها بعد توقف عدد من الأقسام .

وناشد محافظ الفيوم، الفرق الطبية الموجودة بالمدينة الجامعية، بضرورة التحلي بالهدوء والاهتمام باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدًا أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لسلامتهم.

فى ذات السياق، ناشد المحافظ جموع المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والالتزام بكافة الإجراءات التى اتخذتها الدولة حفاظًا على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم.
محافظ الفيوم يزور الفرق الطبية بالحجر الصحي في المدينة الجامعية ..شاهد
محافظ الفيوم يزور الفرق الطبية بالحجر الصحي في المدينة الجامعية ..شاهد
محافظ الفيوم يزور الفرق الطبية بالحجر الصحي في المدينة الجامعية ..شاهد
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