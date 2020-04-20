AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف يحذر من خطورة الطابور الخامس لجماعة الإخوان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:30 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الخلايا النائمة لجماعة الإخوان الإرهابية وطابورها الخامس ، ومن يجعلون منها حصان طروادة، ممن باعوا أنفسهم لأعداء الوطن ، الكل يجتمعون على غرض واحد هو استهداف الدولة بغية إضعافها أو تعطيل مسيرتها وصولًا إلى محاولات هدمها وإسقاطها ، وهؤلاء هم من ينطبق عليهم قول الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري : 

ولقـــد رأى المستعمِرونَ فرائسًا
منَّا ، وألفَـــــوْا كلبَ صيدٍ سائبا
فتعهَّـــــدوهُ ، فراحَ طوعَ بَنانِهمْ
يَبْرُونَ أنيــــابًا له ومَخـــــــــــــالبا 
مستأجَرِينَ يُخرِّبــــونَ دِيــارَهُمْ
ويُكافئونَ على الخرابِ رواتبــا.


وأضاف جمعة: فشلت جماعة الإخوان فشلا سياسيا ذريعًا ، فعادت القهقري ، لكنها لم تَعُدْ القهقري لتتأخر عن المشهد ، وإنما لتعاود ممارسة أساليبها الخبيثة الدنيئة ، والتي تتمثل في منهجة استهداف واغتيال خصومها جسديًّا أو معنويًّا ، واستئجار كل شواذ الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتصفية من تريد تصفيته بالوكالة ، والدفع ببعض عناصرها نحو عمليات التصفية تلك ، على نحو ما تابعنا من الحركات التي شكلتها كحركة حسم وغيرها من الحركات الإرهابية .


ومنها الأبواق الإعلامية المأجورة التي لا تكف ليل نهار عن الوقاحة والإسفاف والانحطاط الإعلامي والقيمي والأخلاقي والإنساني ، متخذة من سلاح السخرية والتزييف وسيلة للتأثير المعنوي على خصوم الجماعة في محاولة بائسة لإرباك المشهد ، غير أن أحدًا من المستهدفين لا يمكن أن يعبأ بعناصر من هذه القنوات الضالة ، حيث يقول الشاعر :

وإذا أتتك مذمتي من ناقص
فهـــي الشهادة لي بأني كامل


وأوضح وزير الأوقاف :أما الخطر الأكبر الذي يجب التنبه له ، هم من يعيشون بين أظهرنا من عناصر هذه الجماعة وطابورها الخامس ووكلائها، ممن يأكلون طعامنا ، ويلبسون لباسنا ، وقد يعملون بيننا ، لكنهم لا دين لهم ولا خلق ، سلاحهم الكذب والتقية ، فقد مردوا على النفاق وتدربوا عليه حتى صار لهم طبعًا وسجية ، وهؤلاء هم أصحاب الصفحات الوهمية وأعضاء الكتائب الإلكترونية الذين يعملون بكل ما أوتوا من قوة في صفوف منظمة للتطاول على كل من يرونه خطرًا على جماعتهم ومن هم في الصفوف الأولى في مواجهة الجماعة ، كما يعمدون إلى تشويه الرموز الوطنية والتشكيك في كل الإنجازات عن طريق بث الأكاذيب والشائعات ، مما يجعل من كشف هؤلاء الخونة واجبًا دينيًّا ووطنيًّا ، ويجعل التستر عليهم جريمة في حق الدين والوطن ، بل خيانة لهما ، ومما يتطلب أيضًا سن تشريع قانوني حاسم بعقوبة رادعة تصل إلى عقوبة الخيانة العظمى لكل من ينشئ صفحة وهمية تبث الشائعات والأكاذيب وتعمل على زعزعة أمن الوطن واستقراره .


وطالب جمعة كل وطني غيور على وطنه أن يسهم في كشف هؤلاء المجرمين الذين يشكلون خطرًا على الدين بتشويه صورته ، وعلى الوطن باستهداف أمنه وأمانه واستقراره، وعلى القيم الأخلاقية والإنسانية والحضارية في درجة من الخسة والندالة والانحطاط لم نشهدها من قبل ، فأي دين هذا الذي يدّعونه ؟ وأي قيم هذه التي يتشدقون بها ؟ .


وتابع: إن حالهم هو حال من يكذب ويكذب ويكذب حتى طبع الله (عز وجل) على قلوبهم ، فجعلوا من كذبهم الصراح صدقًا ، ومن بث الشائعات وسيلة لا بد منها لتحقيق غايتهم الضالة ، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ، ولعل هذا الطمس على بصائرهم رحمة من الله (عز وجل) بالمجتمع حتى لا ينخدع أحد بهذه الجماعة المارقة مرة أخرى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: دعوة جماعة الإخوان لنشر كورونا بين رجال الجيش والشرطة فجر وفحش فاق أي تصور للإجرام

برلماني يعلق على أوامر الإخوان لأعضائها بنشر كورونا بين رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلام

بعد مظاهرات الإسكندرية.. وزير الأوقاف يؤكد ضرورة التصدي بكل حزم لأفكار الجماعة الإرهابية

وزير الأوقاف: تأجيل امتحانات مراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظي القرآن إلى ما بعد رمضان

عبد الرازق توفيق يكتب: ردع المحرضين والمشوهين والمسيئين والمشككين.. قضية أمن قومى

عبدالرازق توفيق يكتب: قطع رأس «الأفعى» وتطهير البلاد من رجس الجماعة «أمن قومي».. مصر بلا إخوان

ترشيحاتنا

صحي جدا.. أقوى مشروب ينظف جسمك من أملاح وسموم الفسيخ

الإفتاء: موعد زكاة الفطر لم يأت.. ولا يجوز إخراجها الآن.. فيديو

أفعال فاضحة.. أول ظهور لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

نشأت الديهي السبب.. حنين حسام: أنا محرضتش على الدعارة.. فيديو

بالناشئين.. مرتضى منصور يقضى على ارتفاع أسعار اللاعبين

السويسري فايلر يتحفظ على ضم كينو لـ الأهلي.. تفاصيل

AdvertisementS

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

رسميا.. نتنياهو وجانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارىء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد