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رياضة

شريف إكرامي: فايلر مش بيجامل حد ورفض رحيلي عن الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:34 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسن العمدة
قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، مدرب محترم وواضح مع جميع اللاعبين، وسيحقق نجاحات كبيرة مع الفريق.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن فايلر مدرب واضح مع الجميع وعلاقتي جيدة معه على المستوى الشخصي رغم أنني لا أشارك معه في تشكيل الفريق.

وأضاف: "بعدما علم فايلر بإعلاني الرحيل عبر تويتر، استدعاني وعقد جلسة معي وطلب مني عدم الرحيل ثم استفسر عن أسباب الرحيل وعندما علم أنه بسبب رغبتي في المشاركة، وافق على الرحيل لأنه لا يستطيع وعدي بالمشاركة".

وشدد على أن فايلر يتحدث مع جميع اللاعبين ودائمًا يبلغهم بقرارته دون أن يخشى أحدا، ويعتمد على اللاعب الذي يركز في التدريبات وينفذ المطلوب منه".

وكان بيراميدز قد توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم والذي انتقل رسميا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعلن شريف اكرامي حار مرمي الاهلي الرحيل عن القلعه الحمراء فى نهاية الموسم الحالي لعدم المشاركة كثيرا مع الفريق.
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