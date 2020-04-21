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رياضة

فالنسيا يبدأ مفاوضات استعادة ديفيد سيلفا.. وكورونا قد يعيق الصفقة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:49 ص
ديفيد سيلفا
ديفيد سيلفا
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محمد رشاد
يتطلع نادي فالنسيا الإسباني إلى استعادة خدمات لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ديفيد سيلفا، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل، حسب ما ذكرت تقارير صحفية.

وسينتهي العقد الحالي للاعب الإسباني مع بطل الدوري الإنجليزي، في يونيو القادم.

وأكد ديفيد سيلفا، في تصريحات سابقة، أن الموسم الحالي هو نهاية مسيرته مع السكاي بلو والتي دامت عشر سنوات.

وذكرت شبكة "ESPN" العالمية أن فالنسيا يسعى إلى الحصول على خدمات ديفيد سيلفا، مرة أخرى، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسبق لسيلفا اللعب بقميص الخفافيش خلال الفترة بين 2002 و2010.

وأشارت إلى أن إدارة فالنسيا أجرت بالفعل مفاوضات مع ديفيد سيلفا لبحث فكرة استعادة خدماته، من جديد.

وأوضحت إنه بالرغم من ذلك، فإن فيروس كورونا قد يؤثر سلبيًا على تلك الصفقة المرتقبة.

وأفادت أن السبب في ذلك يعود إلى تأثير كورونا على عقود اللاعبين التي ستنتهي في شهر يونيو القادم.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان أولئك اللاعبين سيصبحون متاحين بالمجان بمجرد حلول يوم 30 يونيو المقبل، أم إنه سيكون في إمكانهم الاستمرار مع أنديتهم حتى نهاية الموسم الحالي، والذي لا يمكن تحديد موعده حاليًا.

وتوقفت الدوريات في مختلف دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المميت، ولم يُحدد حتى لآن موعد استئنافها أو كيفية إنهائها.
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