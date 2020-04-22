تكدس على مكاتب البريد بالإسكندرية من مستحقي معاشات التضامن.. والحي يتدخل



ورصدت الإدارات التنفيذية والمتابعة بحي شرق خلال جولة ميدانية وجود تجمعات وزحام شديد أمام مكتب بريد عزبة خورشيد القبلية، وذلك خلال صرف معاشات "تكافل وكرامة".





و قالت سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إنه جرى فض التجمعات والزحام واتخاذ المسافات الضرورية بين المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامتهم.





وواصلت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات برنامج "تكافل وكرامة" من خلال 4000 مكتب للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

شهدت مكاتب البريد بالإسكندرية، تجمعات لمواطنين من مستحقي معاش وزارة التضامن الاجتماعي، رغم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.