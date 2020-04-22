AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تكدس على مكاتب البريد بالإسكندرية من مستحقي معاشات التضامن.. والحي يتدخل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:22 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
شهدت مكاتب البريد بالإسكندرية، تجمعات لمواطنين من مستحقي معاش وزارة التضامن الاجتماعي، رغم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت الإدارات التنفيذية والمتابعة بحي شرق خلال جولة ميدانية وجود تجمعات وزحام شديد أمام مكتب بريد عزبة خورشيد القبلية، وذلك خلال صرف معاشات "تكافل وكرامة".

و قالت سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إنه جرى فض التجمعات والزحام واتخاذ المسافات الضرورية بين المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامتهم.

وواصلت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات برنامج "تكافل وكرامة" من خلال 4000 مكتب للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.
تكدس على مكاتب البريد بالإسكندرية من مستحقي معاشات التضامن.. والحي يتدخل
تكدس على مكاتب البريد بالإسكندرية من مستحقي معاشات التضامن.. والحي يتدخل
تكدس على مكاتب البريد بالإسكندرية من مستحقي معاشات التضامن.. والحي يتدخل
تكدس على مكاتب البريد بالإسكندرية من مستحقي معاشات التضامن.. والحي يتدخل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربط معاش جديد ضمن تكافل وكرامة لـ637 حالة مستحقة بالوادي الجديد

محافظ كفر الشيخ: 15 ألف مواطن يصرفون معاشات تكافل وكرامة.. السبت

محافظ القاهرة يتفقد مكاتب البريد لمتابعة صرف تكافل وكرامة ..صور

لمنع الازدحام.. مد العمل بالمكاتب الرئيسية للبريد بالمحافظات حتى الثالثة عصرًا

محافظ الغربية: صرف معاش «تكافل وكرامة» لـ 10 آلاف و992 مستحقًا

القومية للبريد: فتح 600 مدرسة كمنافذ رئيسية لصرف معاشات تكافل وكرامة

ترشيحاتنا

راندا البحيري تساند حنين حسام في أزمتها.. تفاصيل

خالي بالك..عَرَضان جديدان يشيران لإصابتك بـ فيروس كورونا

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

مالها ومال المقالب ... فيفى عبده تتعرض لهجوم السوشيال الميديا بسبب برنامجها | شاهد

اتحاد الكرة يصدم الأهلى فى شكواه ضد عبدالله السعيد

شرب الشاي الساخن.. مصابة بـ كورونا تكشف عن عادتين ساهمتا في قرب شفائها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ القطيفة المطرز.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

شاهد.. هيفاء وهبي بـ البيجامة من الحجر المنزلي

بفستان محتشم.. الراقصة دينا تخطف الأنظار على إنستجرام