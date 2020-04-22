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رياضة

حسين الشحات ينشر فيديو أثناء "الجري" في الصحراء .. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:06 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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ياسمين تيسير
حرص حسين الشحات نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي على مشاركه جماهيره بـ فيديو له اثناء قيامه بالركض "الجري" في الصحراء للحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي.


ونشر حسين الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " فيديو له اثناء "الجري" في الصحراء كنوع من التدريبات اليومية من اجل الحفاظ على مستواه البدني.


وكان مجلس الوزراء اعلن منذ فترة عن توقف النشارط الرياضي في مصر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيما أنهى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي كافة الأمور الخاصة بجاهزية استاد مختار التتش لاستقبال التدريبات في أي وقت يقره المسئولون عن الكرة بناء على تعليمات السلامة من وزارة الصحة.

وأكد الأهلي أن الفريق لن يعود للتدريبات إلا بعد صدور قرار بذلك خاصة أن سلامة اللاعبين والجهاز الفني والمواطنين هي الأهم.


وقامت الإدارة التنفيذية لللنادي بالإشراف علي عمليات التعقيم والتطهير لكل منشآت النادي بشكل دوري ومن بينها غرف ملابس الفريق الأول والجيم واستاد التتش.


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