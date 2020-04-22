رضا عبد العال: أبو رجيلة أجبر اللاعبين على الصيام في مباراة ضد أسوان.. فيديو

أكد رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو أن كابتن محمود أبو رجيلة المدير الفني الأسبق للزمالك في مباراة أسوان بالدوري أصدر قرار بإجبار جميع اللاعبين على الصيام في المباراة .
وأضاف عبد العال في تصريحات أثناء إستضافته على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن كابتن أبو رجيلة كان حاسم في قرارته مع فريق الزمالك ، وأصدر قرار قبل مباراة أسوان فى الدوري بإجبار اللاعبين على الصيام.
وأشار عبد العال الى أن اللاعبين تقبلوا القرار وقدمنا مباراة جيدة ونحن صائمين.
جدير بالذكر أنه، بعد غد بداية شهر رمضان المبارك، ولكن بدون تمرين للاعبين بسبب كورونا.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن تعليق بطولة الدوري والنشاط الرياضي بالكامل بسبب تفشي فيروس كورونا.