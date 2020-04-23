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أخبار العالم

وزير بريطاني يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ جونسون

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد وزير شئون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، براندون لويس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يتعافى بشكل جيد من مضاعفات فيروس كورونا المستجد. 

وقال الوزير البريطاني، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز إن": "في الوقت الحالي، وبينما يتماثل للشفاء، يفعل جونسون ما نطلب من الجميع في أنحاء البلاد أن يفعلوه، يتبع نصائح الخبراء الطبيين والأطباء ويقوم بما طلبه منه الأطباء". 

وأضاف: "أتطلع إلى عودته بشكل كامل وتوليه زمام الأمور كاملة كرئيس لوزراء البلاد. إنني على يقين أنه سيعود قريبًا جدًا، وعلى يقين من أنه سيكون حريصًا جدًا على العودة، لكنني أعتقد أيضًا أنه الآن يفعل الصواب". 

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد نقل إلى المستشفى بسبب تدهور صحته بفعل فيروس كورونا المستجد، ليتعافى عقب ذلك. 

وخرج جونسون من المستشفى عقب وضعه على جهاز التنفس الصناعي، بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد. 
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