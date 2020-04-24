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فن

تتر مسلسل جمع سالم.. كلمات أغنية كنا بنضحك لـ أنغام

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:52 م
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
طرحت المطربة أنغام، عبر القناه الرسمية على "يوتيوب" أغنية جديدة بعنوان "كنا بنضحك" وهي تتر مسلسل جمع سالم، لزينة والمقرر عرضه في شهر رمضان المبارك 2020.

تقول كلمات الأغنية :"ايوه بحن .. لماضي هجرني وسنين عيشتها فـ حياتي .. لما الصبح امي تفطرني ومناقرتي ويا اخواتي ... وابويا لما يفكرني بمذاكرتي وامتحاناتي .. كنا بنضحك نضحك ضحكة وصوتها يرن في بيتنا .. فاكرة طفولتي وعيلتي والدفا والحب ولمتنا .. ايام بعد ما ضاعت مني عرفت قيمتها .. كنت في عالم فجأة لاقتني فـ عالم تاني".

الأيام عمالة تعدي .. وانا مش قادرة على حمولي .. كل العالم واقف ضدي .. وبواجه الدنيا بطولي .. محتاجة لحب وللمسة ايد .. من نفسي تاخدني .. لدنيا بعيد".

"كنا بنضحك" تتر مسلسل جمع سالم، غناء أنغام، وكلمات امير طعيمة، والحان ايهاب عبد الواحد، وتوزيع امير هداية، وهندسة صوت خالد سند.

يذكر أن آخر البومات أنغام، الفنية ألبوم "حالة خاصة جدًا"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا فور طرحه في الأسواق. 

كانت أنغام، غنت تتر مسلسل "حدوتة مرة" لـ غادة عبد الرازق، في رمضان الماضي، وحقق المسلسل نجاح كبير جدًا، فور عرضه في السباق الرمضاني.
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