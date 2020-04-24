سخرية على مواقع التواصل.. القصة الكاملة لـ مسيرة الكعبة بالإسكندرية.. فيديو وصور

الأمن يتدخل ويلقي القبض على المنظمين.



على إثر ذلك ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على عدد من منظمي المسيرة خلال وقت الحظر للمشاركة في تعليق مجسم للكعبة المشرفة، رغم التحذيرات الكثيرة والمتكررة التي أطلقتها الحكومة وأجهزتها للتحذير من خطورة انتشار فيروس كوروا القاتل.



النيابة تحقق

بدأت نيابة محرم بك بالإسكندرية، تحقيقات موسعة في الواقعة، حيث وجهت خلال تحقيقاتها لللمتهين في الواقعة اتهامات بخرق قرار حظر التجوال، وما يترتب عليه من إضرار.



سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت مقاطع الفيديو المنشورة للمسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من السخرية والاستياء بين المتابعين لما يمثله ذلك من خطورة محققة تساهم في انتشار افيروس كورونا المستجد، ومطالبات بتغليظ عقوبة من يقوم بمخالفة تعليمات الحكومة في هذا الشأن.

مجددا سلطت الأضواء على محافظة الإسكندرية مع تنظيم العشرات من أهالي منطقة غبريال بمحرم بك وسط الإسكندرية، مسيرة خلال وقت الحظر في الساعات الأولى من صباح اليوم، لتعليق مجسم الكعبة في أحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة، وذلك بعد أيام من تنظيم مسيرات عديدة بأنحاء المدينة للتضرع إلى الله بزوال الأزمة.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون في شوارع منطقة محرم بك، حاملين مجسما للكعبة المشرفة، مع التصفيق والتكبير ومرددين عدد من الهتافات، وذلك مع الساعات الأولى من أول أيام شهر رمضان المبارك.وتأتي تلك المسيرة رغم الدعوات والإجراءات العديدية والتحذيرات التي اطلقتها الحكومة المصرية بمنع التجمع والزحام لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وكانت البداية مع تجمع العشرات من أهالي المنطقة خلال ساعات الحظر، لتعليق نموذج مصغر للكعبة المشرفة بأحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة ابتهاجا بقدوم شهر رمضان المبارك للتزايد الأعداد بعد ذلك وتتحول إلى مسيرة لهم حاملين النموذج ومرددين هتافات