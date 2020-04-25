عميد زراعة عين شمس: الاكتفاء بعمل بحث لطلاب فرق النقل بالكلية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زارعة جامعة عين شمس، إنه سيتم تقييم طلاب المستويات الاول والثانى والثالث من خلال تقديم بحث فردى لكل طالب على حده في كل مقرر وسوف يعلن عنه بالموقع الرسمى والصفحات الرسميه للكلية.





أما طلاب المستوى الرابع والطلاب المسجلون في مواد التخلفات سوف يؤدون اختبار في هذه المواد.





وأضاف جلال، خلال تصريحاته لـ "صدي البلد": بالنسبة للجزء العملي سوف يؤجل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة للطلاب فرق النقل في المعامل الخاصة بالكلية.





وأكد عميد تربية ان الدراسة يوف توقف عبر منصات التعلم الالكتروني بكليات الجامعة يوم الخميس ٣٠ ابريل ولا يتم احتساب درجات لأعمال السنة لفرق النقل للفصل الدراسي الثاني ربيع ٢٠٢٠ أو درجات لامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني Midterm حسب قرارات المجلس الاعلي للجامعات









وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.





وبالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.

وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

كذلك قرر تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى أي استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أى حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.





تقييم طلاب المستويات الاول والثانى والثالث من خلال تقديم بحث فردى لكل طالب على حده في كل مقرر وسوف يعلن عنه بالموقع الرسمى والصفحات الرسميه للكليه. اما طلاب المستوى الرابع والطلاب المسجلون في مواد التخلفات سوف يؤدون اختبار في هذه المواد. ارجوا منكم عدم الالتفات لاى تعليمات او منشورات يتم تداولها غير معلنه بموقع الكلية الرسمي.



