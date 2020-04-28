إجراء ثالث عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا فى مستشفى عزل إسنا.. شاهد

نجحت مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، فى إجراء ثالث عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا.
وشهد مستشفى العزل الصحي بإسنا ثالث حالة ولادة قيصرية لمريضة مصابة بكورونا فى العقد الثالث من عمرها، حيث أجرى الولادة فريق طبي على أعلى مستوى من أبطال العزل الصحي.
وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى اسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة ان حالة الام والجنين بصحة جيدة وفي رعاية تامة داخل المستشفي وتم وضع الجنين فى الحضانة بالمستشفى.
واضافت أن العملية تمت العملية تحت اشراف طاقم طبي علي اعلي مستوي داخل العزل الصحي وهم الدكتور محمد حمزة كشك قائد فريق العزل الصحي واخصائي النسا و التوليد والدكتور محمد عبد البارئ أخصائي النسا والتوليد والدكتور محمود عبد النبي أخصائي الاطفال والدكتور أحمد فتحي عبد الوهاب مدرس رعاية وتخدير بجامعة جنوب الوادي.
وتابعت أن طقم الأطباء ضم الدكتور محمد جابر مدرس مساعد رعاية و تخدير جامعة جنوب الوادي والدكتور إبراهيم الدالي أخصائي مكافحة العدوى وطقم تمريض متميز .