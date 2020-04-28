إجراء ثالث عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا فى مستشفى عزل إسنا.. شاهد

نجحت مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، فى إجراء ثالث عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا.





وشهد مستشفى العزل الصحي بإسنا ثالث حالة ولادة قيصرية لمريضة مصابة بكورونا فى العقد الثالث من عمرها، حيث أجرى الولادة فريق طبي على أعلى مستوى من أبطال العزل الصحي.





وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى اسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة ان حالة الام والجنين بصحة جيدة وفي رعاية تامة داخل المستشفي وتم وضع الجنين فى الحضانة بالمستشفى.