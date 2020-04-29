انتظروا دغدغة الحلقات القادمة..علي ربيع يشوق متابعيه بمشهد من مسلسل عمر و دياب

نشر علي ربيع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو من كواليس مسلسله "عمر ودياب" الذى يعرض في رمضان.





وعلق علي ربيع، على الصورة قائلا:والله انا عمر بس احلوت شويه مسلسل #عمر_ودياب انتظروناااا دغدغه الحلقات القادمه حد بردو يشتغل فالمشرحه .اما نشوف بكره هيحصل ايه علي قناه اون الساعه ٦:٣٠ وعلي قناه الحياه الساعه ٩ #هتولع_نار_هتبقي_دماار "





فيما علق المتابعون كالتالى :

اسال دياب حد يشتغل في المشرحه

انت حلو اصلا

المشهد فظيع

-من نجاح لنجاح إن شاء الله يا نجم





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.





يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.