انتظروا دغدغة الحلقات القادمة..علي ربيع يشوق متابعيه بمشهد من مسلسل عمر و دياب

View this post on Instagram

والله انا عمر بس احلوت شويه مسلسل #عمر_ودياب انتظروناااا دغدغه الحلقات القادمه حد بردو يشتغل فالمشرحه 😂اما نشوف بكره هيحصل ايه علي قناه اون الساعه ٦:٣٠ وعلي قناه الحياه الساعه ٩ #هتولع_نار_هتبقي_دماار☄️☄️☄️💣 #علي_ربيع @mirnagamil1