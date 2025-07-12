حماس تدعو لتفعيل لجان الحماية الشعبية للتصدي لجرائم المستوطنين

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن الجرائم المتكررة التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة المحتلة، بغطاء وحماية مباشرة من قوات الاحتلال، تمثل الوجه الحقيقي لهذا الكيان المجرم الذي لا يتقن إلا القتل والتدمير، بحسب وكالة "صفا".

ودعا مرداوي في تصريح صحفي له، اليوم السبت، إلى تصعيد المواجهة الشعبية والميدانية مع المستوطنين وكافة أشكال المقاومة، وتفعيل لجان الحماية الشعبية في كافة القرى والبلدات المستهدفة.

وأكد أن المطلوب اليوم موقف وطني موحد، يقوم على أساس المقاومة الشاملة، لردع العدوان وإنهاء تغول الاحتلال ومستوطنيه على أرضنا وأهلنا.

وحثَّ أبناء الشعب الفلسطيني على الوحدة والتكاتف، وتعزيز روح التحدي والمقاومة، وضرورة الإسناد المتبادل بين المناطق لصدّ أي اعتداء وإفشال مخطط الاحتلال الكبير بالضم والتهجير.