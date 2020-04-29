AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يهبط بأرباح "إيرباص" 49 % في الربع الأول

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:17 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
اعلنت مجموعة "إيرباص" الأوروبية للصناعات الجوية تراجع أرباحها بنسبة 49 % خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة التراجع الحاد في الطلب على رحلات الركاب تزامنا مع تفشي جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من تدابير اغلاق وحظر السفر لمكافحة انتشار العدوى.
وقالت الشركة -عبر تقرير نتائج أعمالها الصادر اليوم الأربعاء-إن أرباح التشغيل المعدلة في الربع الأول تراجعت 49 % لتصل إلى 281 مليون يورو (304.7 مليون دولار) مع تراجع الإيرادات 15 % إلى 10.631 مليار يورو.
وقال المدير التنفيذي للشركة "غيوم فوري" في تصريح له ، إن مشكلات صناعة الطيران غير المسبوقة لا تزال في مرحلة مبكرة، كما أقر أن الأمر سيستغرق وقتا طويلًا لإقناع العملاء بالعودة إلى الطيران"..
وأضاف:"نحن في أخطر أزمة عرفتها صناعة الطيران على الإطلاق، ما يستدعى العمل كصناعة على استعادة ثقة الركاب في السفر الجوي، وكيفية التعايش مع الوباء " .
وأعرب المسؤولون التنفيذيون في الشركة عن أملهم في أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات المتوقفة بسبب الفيروس في الارتفاع في النصف الثاني من العام، حيث لم تتمكن إيرباص سوى من تسليم عدد محدود من الطائرات منذ بدأت إجراءات العزل العام على مستوى أوروبا في منتصف مارس ، وقال فوري إنه يتوقع صعوبات مماثلة في الربع الثاني قبل أن تتضح الصورة في يونيو تقريبا.
Advertisements

ترشيحاتنا

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على طفل رضيع ملقى وسط القمامة بطلخا

وفاة عرفان خان نجم بوليود عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مع السرطان

السعودية تزف بشرى سارة عن عودة الطواف فى الكعبة خلال أيام

اتبعها فورا .. خطوات علاج التهاب القولون

وفاة كيم وتولي شقيقته.. ماذا يدور داخل الحزب الحاكم في كوريا الشمالية؟

مستشار الرئيس للصحة: ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا متوقع..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل تفشي فيروس كورونا.. تعرف على مزايا الكشف أون لاين ومدى نجاحه

بعد تصدرها تريند تويتر.. أجرأ 10 فساتين لـ دينا الشربيني.. شاهد

موقف إنساني.. معلمة أمريكية تتولى رعاية طفل حديث الولادة بعد إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا