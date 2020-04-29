كورونا يهبط بأرباح "إيرباص" 49 % في الربع الأول

اعلنت مجموعة "إيرباص" الأوروبية للصناعات الجوية تراجع أرباحها بنسبة 49 % خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة التراجع الحاد في الطلب على رحلات الركاب تزامنا مع تفشي جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من تدابير اغلاق وحظر السفر لمكافحة انتشار العدوى.

وقالت الشركة -عبر تقرير نتائج أعمالها الصادر اليوم الأربعاء-إن أرباح التشغيل المعدلة في الربع الأول تراجعت 49 % لتصل إلى 281 مليون يورو (304.7 مليون دولار) مع تراجع الإيرادات 15 % إلى 10.631 مليار يورو.

وقال المدير التنفيذي للشركة "غيوم فوري" في تصريح له ، إن مشكلات صناعة الطيران غير المسبوقة لا تزال في مرحلة مبكرة، كما أقر أن الأمر سيستغرق وقتا طويلًا لإقناع العملاء بالعودة إلى الطيران"..

وأضاف:"نحن في أخطر أزمة عرفتها صناعة الطيران على الإطلاق، ما يستدعى العمل كصناعة على استعادة ثقة الركاب في السفر الجوي، وكيفية التعايش مع الوباء " .