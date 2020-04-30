استمع لـ أنشودة «المسك فاح» بصوت الشيخ محمد السوهاجي

تعد أنشودة "المسك فاح لما ذكرنا رسول الله" من أشهر الأناشيد الدينية الفترة الحالية، من كلمات مداح الرسول عباس الديب، وهو شاعر متصوف، كان يقيم في حيّ «المنيل» حضرة أسبوعية يقرأ فيها القرآن الكريم، والأوراد، والأشعار.









وُلد الحاج عباس الديب في القاهرة وتُوفى سنة 1978 واشتهر بكتابة المدائح النبوية وله منها كتير مثل "أنا ضيفك يا رسول الله".









عباس الديب من رواد شعر المديح النبوي بين العامية والفصحى.. في القرن العشرين.. وصاحب مكانة عالية

فى عالم الشعر الصوفي والمدائح النبوية في التأليف والتلحين، والأداء.









وصلت أشعاره إلى 20 ألف بيت من المدائح النبوية وقصائد التوحيد والأناشيد الصوفية.









كلمات المسك فاح تراثية لكن معظم من انشدوها من الاجيال الجديدة مثل المنشد محمد السوهاجي وحقق 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب بالإضافة إلى عدد من فرق الانشاد الديني مثل فرقة الحضرة والإخوة ابوشعر وفرقة نغم الانشاد.



