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رياضة

زي النهاردة من 15 سنة.. ميسي يسجل أول أهدافه بقميص برشلونة.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:33 م
ميسي ورنالدينيو
ميسي ورنالدينيو
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محمد السعيد
زي النهاردة من 15 سنة، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه في قميص برشلونة، ليبدأ البرغوث الأرجنتيني رحلة أسطورية، تربع بعدها على عرش مملكة كرة القدم.

 حيث سجل ميسي هدفه الأول بقميص البلوجرانا من يسارية رائعة بعد أسيست من النجم البرازيلي رونالدينيو، وذلم في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدفين دون رد، في الأول من مايو عام 2005.

هدف ميسي كانت بداية لرحلة أسطورية حيث حقق البرغوث الأرجنتيني مع برشلونة لقب الدوري الإسباني 10 مرات، وكأس إسبانيا 6 مرات، والسوبر الإسباني 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات.

كما توج النجم الأرجنتيني بالعديد من الجوئز الفردية، أبرزهم جائزة الكرة الذهبية 5 مرات وأفضل لاعب أوروبا مرتين، وجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي 6 مرات، وهداف دوري أبطال أوروبا 6 مرات، وهدف الدوري الإسباني 6 مرات أيضا، وجائزة أفضل مهاجم في أوروبا مرتين، وجائزة أفضل لاعب كأس العالم مرة واحدة، وجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا مرة واحدة.
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