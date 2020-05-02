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أخبار العالم

لا لقاح قبل عام 2036.. خبراء يصدمون الجمهور بسبب كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 12:14 م
لا لقاح قبل عام 2036..
لا لقاح قبل عام 2036.. خبراء يصدمون الجمهور بسبب كورونا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم السبت، نبأ صادما حول لقاح فيروس كورونا المستجد مؤكدين صعوبة الوصول إليه قبل عام 2036.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه بالرغم من زعم علماء صينيين بأن لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد قد يكون متاحا هذا الصيف، قال خبراء إن توفر لقاح للفيروس سيأخذ وقتا أطول، بل منهم من أكد "أننا لن نرى لقاحا ضد كوفيد- 19 قبل سنة 2036".

ويتسابق الباحثون لإيجاد لقاح للفيروس القاتل، الذي أودى بحياة نحو 235.519 شخصا عبر العالم، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويستغرق إنتاج اللقاحات الفعالة أكثر من عقد من الزمن، بداية بالبحث، إلى التجارب السريرية والتصنيع ثم التوزيع.

وتظهر الجداول الزمنية التي أنشأتها صحيفة نيويورك تايمز أنه من خلال جميع الأبحاث والموافقات النموذجية، سيستغرق الأمر حوالي 16 عامًا قبل أن يتوفر اللقاح الناجح على نطاق واسع.

ومع استمرار الفيروس في ضرب العالم، يحاول الباحثون تسريع العملية واختزال الوقت من 12 إلى 18 شهرًا.

وحذر الخبراء من أن جزءًا فقط من اللقاحات التي تخضع للتجارب ستكون ناجحة، حيث يحذرون من أنه من الصعب رؤية الآثار السلبية المحتملة على المدى القصير.
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