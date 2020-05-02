برلماني: العدسات اللاصقة باب لمزيد من الإصابات بفيروس كورونا

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن لمس اليد للعين أو للوجه يعد طريقة رئيسية لانتشار أي فيروس، لذا يجب وقف استخدام العدسات حسب توجيهات الأطباء، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا الذي يضرب العالم بصورة مرعبة خلال الأيام الماضية.





وأضاف أنه مع استخدام الكثيرين للعدسات اللاصقة أصبحت خطورة نقل الفيروس مضاعفة لما تسببه تلك العدسات من مشكلات تدفع إلى هذا التلامس، وبالتالي تعرضها لاختراق الفيروس داخلها منها إلى الجهاز التنفسي.





وأوضح أن معظم من يرتدوا العدسات اللاصقة هم لا يتبعون الإرشادات والإجراءات الاحترازية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا ويشترون عدسات لاصقة من مصادرة مجهولة.





وأشار إلى أنه بعيدا عن أزمة انتشار فيروس كورونا، فإن العدسات الملونة مجهولة المصدر قد تصيب العين بالفطريات، وتسبب في مشاكل كثيرة في العين قد تؤدي إلى فقدان البصر.



