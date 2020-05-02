صاحبي مش عاجبه الكلام

اسمحوا لي النهارده هتكلم بالعامية عشان عاوز أعرض لكم حوار حصل في مكالمة تليفونية بيني وبين صديقي (ع)، وأنا اللي اتصلت به بعد مرور حوالي 7 أيام من شهر رمضان المبارك عشان أطمئن عليه، إليكم النص التقريبي للمكالمة:





أنا (ش): إزيك يا باشا، فينك لا حس ولا خبر من أول رمضان؟ الصيام عامل إيه معاك؟





صاحبي (ع): والله يا شريف متضايق وطهقان، رمضان السنة دي وحش جدا، مش ده شهر رمضان خالص.

ش: يا راجل استغفر ربنا، متقولش رمضان وحش، رمضان أجمل أوقات السنة، ده شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وهيفضل زي ما هوه إلى يوم الدين، ممكن تكون بس ظروفنا إحنا اللي مش تمام اليومين دول بسبب فيروس كورونا، وده ملوش دعوه بشهر رمضان خالص.





ع: يعني أنت عاجبك إن كل القهاوي والكافيهات قافلة في رمضان؟ طب نروح فين يعني؟

ش: والله العظيم حرام عليك يعني إنت مش زعلان إن المساجد قافلة في رمضان، وزعلان عشان القهاوي والكافيهات.





ع: أنا كده كده طول عمري بصلي في البيت، يعني مش فارقة معايا أوي إن المساجد قافلة، لكن الشيشه واصحابي هجيبهم في البيت إزاي؟ حتى لو اشتريت شيشه وجبت اصحابي في البيت السهرة مش هيبقى ليها طعم، حلاوة السهر في رمضان ع القهوة.





ش: إهدا كده بس واسمعني واحده واحده، أولا بالنسبة لغلق المساجد حتى لو ده مش فارق معاك، فالحمد لله كلنا نقدر نصلي جميع الفروض في جماعة مع أهل بيتنا، وكمان فرصة حلوة أوي إننا نعوِّد أولادنا الصغار على صلاة التراويح (8 ركعات خفاف) زائد الشفع والوتر، وبكده نكون أخذنا ثواب الجماعة وكمان درَّبنا أولادنا على صلاة التراويح، وخلينا البركة والرحمات تتنزل على البيت كله.





أما موضوع الشيشه واصحابك ده بقى اللي موضوع كبير، ياراجل ده في ناس بتستنى شهر رمضان عشان يبطلوا تدخين نهائي، وفعلا بتوفيق ربنا بيقدروا، تقوم أنت تقولي رمضان مينفعش من غير شيشه! حاجة غريبة والله





ع: غريبة ليه بس، أنت عارف إن كل رمضان بنزل أنا واصحابي نلف طول الليل عشان نلاقي كًرسي فاضي في أي قهوة، يعني نسبة الإشغال للقهاوي بتكون 100% وأحيانا بيفرشوا كراسي بره ع الرصيف قد القهوة مرتين، عرفت بقى إن رمضان ميحلاش من غير القعدة ع القهوة.





ش: ياراجل حرام عليك إنت هتجنني، لا يغرك طريق الباطل لكثرة من فيه ولا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه، فإنما يوزن النّهج بالحق لا بالكثرة.





ع: يعني إيه؟ كلمني عربي وحياة أبوك عشان أنا صايم ومش مركز معاك

ش: هههه حاضر، أنا قصدي إن لو الناس اللي قاعدة على القهاوي كتير مش معنى كده إنهم صح، ونعمل زيهم.

ثانيا بالنسبة لصحابك، ياسيدي اتبع تعليمات الحكومة بالتباعد الاجتماعي الفترة دي، أنت عارف إن عدد المصابين بفيروس كورونا بيزيد كل يوم، هتعمل إيه بقى لو واحد من أصحابك دول مُصاب وأخذت منه الفيروس ونقلته لأولادك في البيت ولا قدر الله حد منهم مات ساعتها هتبقى مبسوط.





ع: خليها على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

ش: ونعم بالله، ولكن ربنا بيقول في الآية رقم (195) من سورة البقرة "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"، ومن الإحسان للنفس وللأهل هذه الأيام الجلوس في البيت.





وبعدين حتى لو مفيش فيروس كورونا و لو كانت القهاوي مفتوحة ونزلت وقابلت صحابك كنتوا هتضيعوا الوقت الغالي بتاع رمضان في النميمة ولغو الكلام، وده حرام في كل الأوقات فما بالك في رمضان، ولا إيه رأيك ؟

ع: معلش هسيبك دلوقت عشان معايا تليفون تاني، سلام.

ش: ربنا يهديك يا (ع) ،،،، دُمتم بخير وفن.



