الأوقاف: نعينع إمام صلاة التراويح في ثاني أيام بثها من جامع عمرو بن العاص

أعلنت وزارة الأوقاف مواصلة إذاعة القرآن الكريم بث صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص اليوم الاثنين 11 من رمضان 1441هــ ، حيث يؤم صلاة العشاء الشيخ السيد محمد عبد القادر علي أحد أئمة المسجد ، ويؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ الطبيب أحمد نعينع وبنفس ضوابط بثها أمس الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3/5/2020م .





وقالت وزارة الأوقاف أنها تواصل اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبال أحد غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد إلينا منها ، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد ، حفاظًا على الجميع .





ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر إلى المصريين، قائلًا "تحية لوعي الشعب المصري العظيم".

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان، أنه تم نقل صلاة التراويح إذاعيًا عبر إذاعة القرآن الكريم من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بالضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف، وبمنتهى الالتزام من الجميع، مع شكرنا وتقديرنا لكل من أسهم في نجاح هذا النقل.

وقال الوزير إنه لم تحدث تجاوزات خلال عملية البث الإذاعي من المسجد مثمنا على وعي الشعب وتفهمه لطبيعة القرار خلال تلك المرحلة.



