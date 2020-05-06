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فن

دينا الشربيني في مشهد مؤثر من لعبة النسيان: لم أخن زوجي أمجد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:06 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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قسم الفن
شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني العديد من الأحداث المُثيرة.

وفي مشهد مؤثر، كشفت فيه "رقية - دينا الشربيني" أنها لم تخن زوجها "أمجد - أحمد صفوت" بعد أن توجهت بصحبة "عمرو - أحمد داود" إلى غرفة الفندق رقم 243، لتتذكر ما حدث بالماضي في تلك الغرفة.

وتقول "رقية" في مشهد آخر لـ"عمرو"، ويبدو عليها السعادة: أنا مخونتش أمجد.. خالد مباتش معايا في الأوضة دي.. هو وصلني وبعدها ذهب لغرفته.. الخيانة لم تكن سبب لتواجدنا سويا بالغرفة.. فكان هناك سبب آخر".

وتتحدث "رقية" لـ"عمرو" وهي متأثرة وتتساقط من عينها الدموع: "أنا كنت صدقتهم وصدقت أن أنا واحدة خاينة.. أنت الوحيد اللي مقولتش زيهم.. أنت أكيد مصدقني صح"، لتسئل: "بس ايه يخليني أنا وأخوك نيجي هنا؟"، ليقول لها: انتي مش فاكرة حاجة خالص؟، لترد عليه: "مش فاكرة غير الفندق".

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا، وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

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