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اقتصاد

محسن عادل: الترويج لـ براند «استثمر في مصر».. وتحديد 25 مشروعاً لضخ تحويلات المصريين بالخارج ضرورة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:18 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد  محسن عادل عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ورئيس هيئة الاستثمار السابق أنه من الأهمية التركيز على تهيئة فرص استثمارية، ومنها قطاعات نحتاجها حاليا وبها فرص تصديرية جيدة مثل قطاع الصحة سواء في ” المستشفيات، المراكز الطبية، التأمين الطبي، والمستلزمات الطبية سواء الكمامات أو قفازات اليد وكذلك السرنجات ذاتية التدمير والتي نحتاج منها نحو 2 مليار سرنجة سنويا ولا ننتج حاليا إلا 100 مليون سرنجة.

جاء ذلك خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان “جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار بمصر في ظل تداعيات كورونا.. الفرص والتحديات” عبر الفيديو كونفرانس. 

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن مصر في حاجة أيضا لزيادة القدرات التخزينية، وكذلك استثمارات بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وجذب شركات متخصصة في تحليل البيانات وتخزينها وتخفيف الضغط على الانترنت وتأمين المعلومات وإنتاج البرامج، وكذلك استثمارات في مجال صناعة المكونات المغذية سواء المرتبطة بمكونات مستوردة او نكون سلاسل إمداد لمصانع بالخارج سواء في مجال الكحوليات والبلاستيك.

وشدد عادل، على  ضرورة ان يتم تحديد قائمة مختصرة تشمل ما بين 20-25 مشروعًا استثماريًا، مع توفير دراسات الجدوى الخاصة بها؛ من أجل جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار فيها بمصر.

وأوضح أن ذلك يتطلب الترويج لبراند «استثمر في مصر» بطريقة مختلفة وشاملة من خلال تخصيص مناطق صناعية من التي تقوم الدولة بإنشائها حاليا للمصريين بالخارج، بها قائمة بالمشروعات بدراسة الجدوى الخاصة بها وذلك بتكاليف منخفضة نتيجة طرحها بالإيجار وكذلك تقليل الرسوم، فضلا عن وجود آليات التمويل ضمن مبادرة البنك المركزي بإتاحه تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه للقطاع الصناعي.
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