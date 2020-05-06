رئيس نادي الجزيرة المطروحي يبيع سيارته لدفع مستحقات لاعبيه

قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة مطروحي برئاسة حمدي حفيظ الجميعي صرف جزء من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والإداري وإرسالها لهم عبر مكاتب البريد بأماكن إقامتهم.





وأعلن رئيس النادي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بيع سيارته الخاصة لدفع جزء من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والإداري.





وتعهد بالالتزام الكامل بباقي المستحقات حتى في حالة إلغاء الموسم الحالي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد وتجميد النشاط الرياضي كإجراء احترازي لمنع تفشي الوباء .





وكان نادي الجزيرة المطروحي احتل صدارة المجموعة في دورى القسم الثالث وتأهل إلي الممتاز ب في الموسم المقبل بشكل رسمي قبل تجميد النشاط .





جدير بالذكر أن أندية الدورى طالبت بإلغاء الموسم الحالي من مسابقة بطولة الدورى بعد المعاناة مع أزمة مالية في صرف مستحقات اللاعبين والمدربين عقب تأجيل المسابقة.