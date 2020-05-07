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أخبار البلد

جامعة الأزهر: نرحب باستضافة المصريين العائدين من الخارج في مدن الجامعة

الخميس 07/مايو/2020 - 02:53 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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أ ش أ
أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، أن مدن الجامعة ترحب باستضافة المصريين العائدين من الخارج، مشيرًا إلى أنها استقبلت الفوج الثالث الذي بلغ 100 مواطن، وسوف تستضيف أضعافهم خلال الأيام المقبلة، لتأدية مدة الحجر الصحي بمباني المدينة الجامعية في مدينة نصر.

وأعرب رئيس الجامعة - في بيان أمس الأربعاء - عن شكره للأطباء والعاملين بمدن الجامعة، لحسن تعاونهم في استضافة الأشقاء المواطنين، 

وقال إن تكاتف الجميع والأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية سيكون عاملًا قويًا في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بدور الدولة في خطتها لعودة العالقين بالخارج.

ويذكر أن رئيس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه تم التنسيق منذ فترة مع الجانب الكويتي بهدف عودة عدد من المصريين العاملين الذين لم يوفقوا أوضاع إقامتهم هناك، وبدأت من اليوم طائرات لعودة هؤلاء المصريين، حيث تم تجهيز عدد من المدن الجامعية لعزلهم، وهناك تنسيق بين الوزارات المعنية؛ بهدف الإشراف الطبي عليهم وإعاشتهم. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "الدولة قامت بترتيبات كثيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تعود إلى وطنها، خاصة مع تأكيد وزارة الصحة ضرورة عزل كل العائدين من الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وهناك ترتيب مع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة التي سيتم العزل بها"، مشددًا على أنه لن يُسمح لأحد بمخالفة القواعد والترتيبات الخاصة بالعزل الصحى التي تستهدف في المقام الأول منع انتشار الفيروس وحماية صحة المصريين بوجه عام.

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