أخبار التوك شو|مصطفى بكري: القاهرة بذلت مجهودا كبيرا لوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.. الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

في اتصال هاتفي.. السيسي وجوتيريش يحذران من عواقب العمليات الإسرائيلية برفح الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.

مصطفى بكري: القاهرة بذلت مجهودا كبيرا لوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القاهرة بذلت مجهودا كبيرا لوقف حرب الإبادة التي تشن ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك ثوابت في قلب وعقل كل مصري، وهو رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

رئيسا وزراء مصر والأردن يؤكدان موقف البلدين الثابت تجاه القضية الفلسطينية

شھد رئيسا وزراء مصر والأردن توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الإعلامى.

مصدر رفيع المستوى: مغادرة وفود محادثات القاهرة للتشاور مع عدم حسم نقاط خلافية

أكد مصدر رفيع المستوى، مغادرة الوفود المشاركة بمحادثات القاهرة للتشاور في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية لم يتم حسمها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، أنه ليس مهما شراء أي نوع من الذهب ولكن الأهم هو موعد شراء الذهب، مشيرا إلى أن من اشتري الذهب بأسعار تجاوزت 4 ألاف جنيه قد خسر والسعر الحالي عادي جدا.

انفجار على الهواء.. قصف إسرائيلي عنيف برفح الفلسطينية

وقع انفجار ضخم في رفح الفلسطينية على الهواء، وذلك أثناء تغطية قناة "القاهرة الإخبارية" للتصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية .

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يستعرض الحساب الختامي للموازنة

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، كلمة المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

هيئة المعابر الفلسطينية: منافذ غزة لا تزال مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال

أكدت هيئة المعابر الفلسطينية، أن معابر قطاع غزة لا تزال مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال ولم يتم إدخال أي مساعدات لقطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري لرفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

محاربة سرطان فلسطينية باكية: وجعي على غزة أكبر من المرض

دخلت محاربة سرطان فلسطينية تدعى جورى يتم علاجها فى مصر فى نوبة بكاء شديدة عندما تذكرت الأحداث البشعة التى يفعلها جيش الاحتلال فى قطاع غزة.

نهي عابدين ردا على سؤال إيه مواصفات فارس أحلامك: هو أنا بشتري مطبخ

سألت الإعلامية ياسمين عز الفنانة نهى عابدين: “إيه مواصفات رجل أحلامك” مع إن أنا ضد السؤال ده.