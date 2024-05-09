رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة عن المتحكم في أسعار المعدن الأصفر

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، أن سعر الذهب يتحكم فيه عدد من العوامل، منها سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى العرض والطلب، والذي كان عليه العامل الأكبر للارتفاعات التي حدثت.

وقال إيهاب واصف، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أنه خلال الفترة الأخيرة، وخاصة خلال العام الأخير كان المحرك الأساسي لأسعار الذهب هو العرض والطلب، حيث حدث شح في الذهب وارتفع الطلب على الشراء.

وتابع رئيس شعبة الذهب، أنه وصلنا في مراحل معينة إلى أن المعروض صفر أمام طلب كبير مما رفع أسعار المعدن الأصفر.