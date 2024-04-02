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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيهاب واصف: الذهب سيكون من الصناعات الواعدة بالجمهورية الجديدة

صدى البلد

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة  الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، أن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، جاءت في مرحلة حاسمة في تاريخ بلدنا مصر ليحقق الاستقرار و يواصل مسيرة البناء والتنمية، وإعادة  الاقتصاد لمساره الصحيح محققُا تطلعات أبناء وطنه نحو مستقبل مشرق.

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واشار"واصف"، أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تنصيبه أمام البرلمان المصري، أظهرت إدراكة الكامل لتحديات التي تواجها مصر ولا سيما الاقتصادية، حيث حرص على إعطاء أولوية للنهوض بالقطاع الصناعي، خلال الـ 6 سنوات القادمة، باعتباره أنه الداعم والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ولا بديل سوى الاعتماد عليه للخروج من الأزمة الحالية، وبناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة الأزمات العالمية، وسد الفجوة الدولارية، موضحا أن استكمال المشروعات القومية يخدم تنمية القطاع الصناعي ويعزز من فرص نموه المستقبلية، ويجذب رأسمال الأجنبي.

وأكد "واصف"،  أن صناعة الذهب والمشغولات الذهبية من المتوقع أن تكون من الصناعات الواعدة في الجمهورية الجديدة، والتى باتت ينظر لمصر كأحد اللاعبين الرئيسيين فيها بعد الإهتمام الرئيسي الغير مسبوق خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الشعبة حريصة في المرحلة الرئاسية القادمة على الاستجابة لتطلعات الرئاسية بتنمية المصادر الدولارية للبلاد بزيادة الإنتاج، ورفع الحصيلة التصديرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 على أن تستحوذ صادرات صناعة الذهب على النسبة الأكبر بالتركيز على تحقيق قيمة مضافة لصادرات المعدن الأصفر بتصديره في صورة مشغولات ذهبية وليست مواد خام.

الذهب الاقتصاد صناعة الذهب الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة

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