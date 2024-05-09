رئيسا وزراء مصر والأردن يؤكدان موقف البلدين الثابت تجاه القضية الفلسطينية

شھد رئيسا وزراء مصر والأردن توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الإعلامى.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة "الحياة" إن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال وسائل الإعلام الجديدة مثل الإعلام الإلكتروني والوسائل الأخرى.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه بموجب البروتوكول سيتم يضا تبادل الخبرات في المجال التشريعي الخاص بالإعلام إضافة إلى صياغة رؤى خاصة بالإعلام العربي.

القضية الفلسطينية

وقال المتحدث باسم الحكومة أن رئيسي وزراء مصر والأردن أكدا موقف البلدين الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية وضرورة وقف الحرب على قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أنه تم التأكيد على ضرورة حل الدولتين الأمر المعترف به دوليا وإعادة إعمار غزة.