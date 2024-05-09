في اتصال هاتفي.. السيسي وجوتيريش يحذران من عواقب العمليات الإسرائيلية برفح الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.

وأكدت الرئاسة، أن الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة ناقشا الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق للهدنة في غزة.

وقالت الرئاسة، إن السيسي والأمين العام للأمم المتحدة بحثا سبل ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكل مناطق غزة بشكل مستدام.

وأضافت أن الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة ناقشا ضرورة استمرار الدعم الكامل لعمل وكالة أونروا التي تقوم بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني.

وحذر الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

وشددا على ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.