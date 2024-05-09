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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في اتصال هاتفي.. السيسي وجوتيريش يحذران من عواقب العمليات الإسرائيلية برفح الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من جوتيريش ويحذر من عواقب العمليات العسكرية الإسرائيلية برفح الفلسطينية

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وأكدت الرئاسة، أن الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة ناقشا الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق للهدنة في غزة.

وقالت الرئاسة، إن السيسي والأمين العام للأمم المتحدة بحثا سبل ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكل مناطق غزة بشكل مستدام.

وأضافت أن الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة ناقشا ضرورة استمرار الدعم الكامل لعمل وكالة أونروا التي تقوم بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني.

وحذر  الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

وشددا على ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

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