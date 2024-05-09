القوات البريطانية تسقط جوا 110 أطنان من المساعدات للمدنيين في غزة

أسقطت القوات البريطانية جواً 110 أطنان من المساعدات للمدنيين في غزة اليوم، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

بحسب ما نشرته الجارديان، أكمل سلاح الجو الملكي البريطاني عملية الإنزال الجوي الحادية عشرة اليوم، والتي تشمل الوجبات الجاهزة للأكل والماء والأرز والسلع المعلبة والدقيق، من 120 مظلة.

تم إسقاط المساعدات على طول الساحل الشمالي لغزة.

وبدأت المملكة المتحدة في إجراء عمليات إسقاط جوي في أواخر شهر مارس، كجزء من المبادرة الأردنية الدولية.

وقال وزير الدفاع جرانت شابس إن التزام المملكة المتحدة بتقديم كميات كبيرة من المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها كان "ثابتاً".

وقال: "نظرًا للوضع الإنساني السيئ في غزة، قمنا بنشر قوات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لدعم الجهود المبذولة لبناء رصيف مؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية".