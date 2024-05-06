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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سلم أسلحته بالكامل

مصطفى بكري
مصطفى بكري

 أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن اتحاد القبائل العربية ليس دوره مقتصرا على سيناء فقط، بل هو اتحاد لكل القبائل العربية في أي مكان بمصر.

 

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 وأضاف النائب مصطفى بكري، خلال مشاركة ببرنامج ستوديو الحدث، المذاع على قناة الحدث، أن هذا الاتحاد لا يعمل خارج إطار الشرعية القانونية، ولكن سيتقدم خلال أسابيع قليلة، لوزارة التضامن الاجتماعي من أجل إنشاء جمعية ضمن الجمعيات الأهلية، التي ينظمها القانون رقم 149  لسنة 2019 " قانون الجمعيات الأهلية".

 

وأوضح أن اتحاد القبائل سيكون إطارا للكثير من الجمعيات، التي تم تأسيسها منذ سنوات طويلة وحان الوقت لـتوحيدها لمواجهة كل التحديات التي تواجه الوطن المصري، في هذا التوقيت.

 

وأشار مصطفى بكري إلى أن اتحاد القبائل العربية ليس أمرا جهويًا، وإنما مصر في تركيبتها السكانية عبارة عن فلاحين وحضر وبدو، موضحًا أن البدو تم تهميشهم لسنوات كثيرة، والقبائل العربية خاصة في المناطق الحدودية، همشت كثيرًا ولن يكون لهم دور في المشاركة السياسية والوطنية، التنمية الحقيقة.

 

وكشف أن الاتحاد يحافظ على الأمن القومي في ثوابته الأساسية ودعم ثوابت الدولة المصرية، والوقوف إلى جانب جميع الفئات المجتمعية خاصة في قضية الوعي لمواجهة حروب الجيل الرابع ولمواجهة الأكاذيب والشائعات.

 

وأوضح أنه سيتم تأسيس شركة مصر الصعيد من أجل أن تعمل في الصعيد، وتنمي المناطق المهمشة، وهناك شركة ستقوم بتنمية المنطقة الغربية، وأن الاتحاد ليس حزبا سياسيا، ولكن هدفهم الوطن والوطنية.

 

ولفت إلى أن ما تم في سيناء خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتبر إشارة مهمة جدًا على أن التنمية لن تقتصر على سيناء، وأن سيناء حدث بها تنمية كبيرة، وأن الجميع شاهد ما قام به أهالي سيناء في مدينة السيسي، والتي تمت بالمجهود الشخصي، وهذا يعتبر رد الجميل لما قام به الرئيس السيسي.  

 

اتحاد القبائل العربية سلم الأسلحة التي كانت معه بالكامل

 

وكشف أن اتحاد قبائل سيناء كان اتحاد له مهمة معينة هي مساندة القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب، وكان رئيس هذا الاتحاد هو الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية وأن هذا الاتحاد قام بتسليم الأسلحة التي كانت معه بالكامل، ولم يصبح لديه سلاح على الإطلاق.

 

مصطفى بكري عضو مجلس النواب اتحاد القبائل العربية مجلس النواب التضامن الاجتماعي

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