مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية حذر من تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن اتحاد القبائل العربية له دور وطني وحذر من مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال مصطفى بكري في مداخلة هاتفية على قناة " العربية الحدث": " اتحاد القبائل العربية طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف المؤامرة التي يسعى الاحتلال للقيام بها في رفح الفلسطينية ".

وأضاف مصطفى بكري: "الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر منذ اليوم الاول من تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية".

وتابع مصطفى بكري: "اتحاد القبائل العربية يسعى للحفاظ على تراب الوطن وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية".

وأكمل مصطفى بكري: "لا سلاح مع اتحاد القبائل العربية والقوات المسلحة هي من تقوم بمهمة الدفاع عن أراضي الدولة المصرية".