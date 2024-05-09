انفجار على الهواء.. قصف إسرائيلي عنيف برفح الفلسطينية

وقع انفجار ضخم في رفح الفلسطينية على الهواء، وذلك أثناء تغطية قناة "القاهرة الإخبارية" للتصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية .

وعلقت الإعلامية داليا أبو عميرة: "هذه الانفجارات شديدة الوتيرة في رفح الفلسطينية أصواتها مسموعة لدينا بوضوح".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم سلطة المعابر في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، مغلق لليوم الرابع على التوالي.

وقالت شبكة CNN، أن هناك تقارير متضاربة حول وضع معبر كرم أبو سالم، الذي أغلقته إسرائيل بعد تعرضه لما لا يقل عن 10 صواريخ يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، وفقا للجيش الإسرائيلي.