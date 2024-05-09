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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد احتلال إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.. رسالة من نتنياهو لإدارة بايدن

صدى البلد

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن هيئة المعابر والحدود أعلنت منذ قليل عن استمرار إغلاق منفذي كرم أبو سالم ورفح البري من الجهة الفلسطينية، بعدما سيطرت قوات الاحتلال بشكل كامل على منفذ رفح من الجهة الفلسطينية، ومنعت إيصال المساعدات وغير ذلك من استقبال الجرحى والمصابين، والتي كانت تقدم لهم جميع الخدمات العلاجية وتحويلهم إلى المستشفيات المصرية.

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وأضاف "عماد"، خلال رسالة على الهواء، أن هيئة البث الإسرائيلية صرحت صباح اليوم بأن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تفتح منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية إلا بعد تحديد من يدير هذا المنفذ، وكانت تواردت أمس الأنباء بأن هناك شركة أمريكية ستتولى إدارة هذا المنفذ، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الفصائل الفلسطينية ومن القيادات بحركة حماس.

 

وأشار إلى أن المنظمات الأممية والصحة العالمية أشارت بإنفاذ المساعدات على وجهة السرعة، في ظل المعاناة الكبيرة التي يصاب بها الفلسطينيون بسبب العمليات العسكرية المستمرة منذ قرابة 8 أشهر حتى هذه اللحظة، وبالتالي هي معاناة وتحد كبير للفلسطينيين بالمجازر التي ترتكب.

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