رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يستعرض الحساب الختامي للموازنة

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، كلمة المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال المستشار هشام بدوي، أن إن الجهاز يتشرف بالحضور أمام مجلس النواب، ممثلا في رئيسه أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية في لائحة مجلس النواب، لتقديم أي إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحسابه الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية.

و أضاف : و ذلك امتثالا لواجبات الجهاز الدستورية والقانونية لمعاونه المجلس النيابي في المراقبة علي المال العام، ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعه الحسابات الختامية".

و أكد " بدوي " خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة ، علي مباشرة الجهاز لدوره علي الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 22/23 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال.

و أشار إلى أن الجهاز قدم تقاريره إلي مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياتهـا، و أن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبره بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكون المجلس علي بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد.