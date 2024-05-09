مصطفى بكري: القاهرة بذلت مجهودا كبيرا لوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القاهرة بذلت مجهودا كبيرا لوقف حرب الإبادة التي تشن ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك ثوابت في قلب وعقل كل مصري، وهو رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن القضية الفلسطينية قضية مصري، مؤكدا أن مصر من أكثر البلدان المعنية بالشعب الفلسطيني ومواقفه البطولية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الخطر الإسرائيلي لن يقف عند حد معين، ولكن مصر حذرت من التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي في غزة وأثاره في المنطقة، مؤكدا أن الموقف المصري وطني وعروبي في الأساسي.