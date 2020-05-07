بعد اتهامها بالدعارة.. غادة إبراهيم: محدش وقف جنبي من الوسط الفني

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن زملاءها من خارج الوسط الفني هم من وقفوا بجانبها وقت قضيتها أكثر من زملائها في الوسط، مضيفة أنها لم تكن تتخيل أن زملاءها من خارج الوسط الفني هم من يقفون بجانبها وقت محنتها.





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "أنا مبدخنش سجاير وده شيء غريب عند البعض لأنهم على اعتقاد أن الفنان لازم يكون بيشرب سجاير، وبعتبر عام ٢٠١٩ هو وش السعد عليا لأن ماما بدأت تستعيد صحتها وحكم النقض صدر في نفس السنة وبدأ يجيلي شغل تاني والمخرجين والمنتجين يتصلوا عليا".





وأشارت إلى أنها خرجت من هذه قضية الآداب التي لفقت لها بأقل الخسائر وتعلمت درسا في حياتها لا يمكن نسيانه، قائلة: "كان ممكن أفضل متجوزة ومخدوعة أنه بيخوني".





وكانت الشرطة ألقت القبض على الممثلة غادة إبراهيم إثر تلقيهم بلاغ عنها يتهمها العمل في الدعارة، وعند سجنها في سجن القناطر الخاصّ بالنساء، أصابتها حالة من البكاء الهستيري مهددة بالانتحار، وتمّ الحكم عليها بالسجن 3 سنوات، إلا أن أولى جلسات المعارضة الاستئنافية أسفرت عن تخفيض مدة السجن إلى سنة واحدة.