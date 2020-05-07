AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد اتهامها بالدعارة.. غادة إبراهيم: محدش وقف جنبي من الوسط الفني

الخميس 07/مايو/2020 - 10:56 م
غادة ابراهيم
غادة ابراهيم
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن زملاءها من خارج الوسط الفني هم من وقفوا بجانبها وقت قضيتها أكثر من زملائها في الوسط، مضيفة أنها لم تكن تتخيل أن زملاءها من خارج الوسط الفني هم من يقفون بجانبها وقت محنتها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "أنا مبدخنش سجاير وده شيء غريب عند البعض لأنهم على اعتقاد أن الفنان لازم يكون بيشرب سجاير، وبعتبر عام ٢٠١٩ هو وش السعد عليا لأن ماما بدأت تستعيد صحتها وحكم النقض صدر في نفس السنة وبدأ يجيلي شغل تاني والمخرجين والمنتجين يتصلوا عليا".

وأشارت إلى أنها خرجت من هذه قضية الآداب التي لفقت لها بأقل الخسائر وتعلمت درسا في حياتها لا يمكن نسيانه، قائلة: "كان ممكن أفضل متجوزة ومخدوعة أنه بيخوني".

وكانت الشرطة ألقت القبض على الممثلة غادة إبراهيم إثر تلقيهم بلاغ عنها يتهمها العمل في الدعارة، وعند سجنها في سجن القناطر الخاصّ بالنساء، أصابتها حالة من البكاء الهستيري مهددة بالانتحار، وتمّ الحكم عليها بالسجن 3 سنوات، إلا أن أولى جلسات المعارضة الاستئنافية أسفرت عن تخفيض مدة السجن إلى سنة واحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وقف النشاط الرياضة.. حفل زفاف محمد صبحي حارس الزمالك.. شاهد

آخر فيديوهات وفاء عامر مع ابنها على إنستجرام..شاهد

لأهل الفيوم والمدخنين وصناع المسلسلات.. رسائل السيسي من مائدة إفطار المجندين.. فيديو

وسط صدمة زملائها.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور

في عز شبابها.. الفنانة ماهى نور تتصدر جوجل بعد رحيلها

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه

بعد اتهامها بالدعارة.. غادة إبراهيم: محدش وقف جنبي من الوسط الفني

مقطع فيديو يدعم نظرية المؤامرة بشأن وجود بديل لـ زعيم كوريا الشمالية

غادة إبراهيم تكشف سر علاقتها بالمخرج خالد يوسف

أحمد زاهر يعلق على إشادة علاء مبارك بدوره في مسلسل البرنس.. شاهد

الأوقاف: إنهاء خدمة مقيم شعائر في بني سويف خالف تعليمات غلق المساجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ليلة النصف من رمضان.. شاهد أقرب صور للبدر العملاق في سماء مصر

بلا مبرر.. أمريكي يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل