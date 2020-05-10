عمر السومة يثير غضب جماهير أهلي جدة





وقال عمر السومة في تصريحات لبرنامج "إنستا شو" المذاع عبر قناة سما السورية، أنه نسبة فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا كانت ستكون كبيرة حال لعبه بقميص نادي الهلال، لأن الهلال ينافس سنويا على البطولات.









وأضاف: "نسبة فوزي بدوري أبطال آسيا كانت ستكون 70% على ذلك، حال كانت لاعبا بصفوف نادي الهلال".





وتسببت تصريحات عمر السومة في غضب بعض جماهير أهلي جدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض تقليللا من النادي الأهلي.





يذكر أن النشاط الكروي في السعودية متوقف حاليا، بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي فيروس كورونا، في الملاعب.





وشارك عمر السومة مع أهلي جدة في 18 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالهما 14 هدف.



