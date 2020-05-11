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رياضة

وزير الرياضة السعودي يكشف حقيقة إلغاء الموسم بسبب فيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، اليوم الاثنين، حقيقة إلغاء الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى اقتراب وزارة الرياضة السعودية من إعلان إنهاء الموسم الرياضي الحالي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الفيصل في تصريحات لحساب معهد إعداد القادة على موقع تويتر: "لم نتخذ أي قرار بخصوص الموسم الحالي.. غير صحيح الشائعات المتداولة بخصوص ذلك الشأن".

وأضاف:" الوقت لا يزال مبكرًا، ولدينا فترة كبيرة من أجل دراسة الأوضاع، قبل اتخاذ القرار النهائي".

ونفى الفيصل فكرة تقليص عدد المحترفين في الدوري السعودي لكرة القدم من 7 محترفين إلى 4، مشيرًا أن ذلك الأمر سيضع الأندية في أزمة بسبب الشروط الجزائية في عقود اللاعبين.

يذكر أن الدوري السعودي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".


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