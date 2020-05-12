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رياضة

استئناف الدوريات .. متغيرات في مستقبل كرة القدم بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:25 ص
كرة القدم
كرة القدم
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رشا حسين
أدى فيروس كورونا إلى حدوث تغيرات كثيرة فى مختلف المجالات، وتأثرت كرة القدم بشكل كبير بسبب تفشى الفيروس فى دول العالم المختلفة وتوقف جميع الدوريات القوية من مارس الماضي أملا في السيطرة على هذا الوباء ، مما أدى إلى تعرض الأندية لخسائر مالية ضخمة بسبب توقف النشاط الرياضى وارتباطهم برواتب وعقود لاعبيهم.

وصرح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا" بعد انتشار الوباء، بأن كرة القدم بعد انتهاء أزمة كورونا لن تكون كما هى التى عرفها العالم قبل هذه الأزمة ، وهي تصريحات مهمة لم ينتبه إليه الكثير، أو التفكير في مستقبل الساحرة المستديرة.

ومع اقتراب استئناف الدوريات من جديد، والتى تبدأ بشكل رسمى في 16 مايو الجاري ، بواحد من أقوى الدوريات فى العالم وهو الدوري الألماني، واقتراب عودة الدوري الإنجليزي والإيطالي ، يرصد موقع صدى البلد ، أبرز المتغيرات التى سيتم تطبيقها فى كرة القدم بعد أزمة فيروس كورونا على النحو التالى:

 
تطبيق الاجراءات الإحترازية للحماية من فيروس كورونا
من المقرر اتخاذ العديد من التدابير الصحية اللازمة في الملاعب عقب عودة الحياة الكروية، أهمها إجراء اختبارات كورونا للاعبين والعاملين بالأندية بشكل منتظم، وارتداء الكمامات الطبية الواقية في التدريبات ، بالإضافة لاستئناف المباريات المتبقية بدون جماهير حتى نهاية الموسم.

معالجة الخسائر المالية الضخمة لجميع الأندية
تعرضت جميع الأندية لأزمات مالية ضخمة، نتيجة توقف النشاط الرياضى وإلغاء بعد الدوريات مثل الفرنسى والبلجيكى وخسارة الأندية لمبالغ كبيرة بسبب عقود الرعاية والبث ، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن الأندية التونسية تكبدت خسائر مادية نحو 60 مليون دينار خلال فترة التوقف ، إلى جانب التكلفة الكبيرة لاستئناف المسابقة بالاجراءات الاحترازية.

وفي أوروبا ، بعد إلغاء الدوري الفرنسي لكرة القدم وتتويج باريس سان جيرمان بلقب البطولة، أعلنت رابطة الدورى الفرنسى انها ستطلب قرضا جماعيا تضمنه الدولة يقدر بقيمة 225 مليون يورو (246 مليون دولار) لتعويض خسائر الأندية من حقوق البث التلفزيوني.

تخفيض رواتب اللاعبين لمواجهة الأزمة
أعلنت بعض الأندية تخفيض رواتب اللاعبين ضمن الخطة التى ستستمر عليها الأندية لفترة طويلة، والتى بدأ تطبيقها بالفعل على مستوى جميع الدوريات بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 70%، فى ظل مطالبة بعض الأندية بتدخل الحكومة لصرف مرتبات العاملين لعدم قدرتهم على سداد المبالغ كاملة، ما جعل بعضهم يلجأ إلى تسريح جزء كبير من العاملين لديهم كحل لمواجهة الأزمة.

إنخفاض قيمة اللاعبين السوقية
أثرت أزمة كورونا تأثير مباشر على القيمة السوقية للاعبين ، حيث من المتوقع انخفاض القيمة السوقية لانتقال اللاعبين بنسبة 28%، أى ما يعادل 9 مليارات جنيه استرلينى، حيث ستتراجع قيمتهم من 29 إلى 20 مليارًا، وذلك حسب دراسة أجراها مرصد كرة القدم الدولى المتخصص فى الدراسات الرياضية.
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