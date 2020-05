معندكوش نظر.. نيكول سابا توجه رسالة لمنتقدي ظهورها بدون مكياج.. شاهد

View this post on Instagram

هالرسالة لبعض يلي ما بيفهموا مش للكل وما عم عمّم: يعني اذا هيك وشفتوني ساحرة على انو شعري بدو تزبيط على شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا... يبقى اسمحولي قلكن انكن بلا نظر الموضوع ببساطة انتو تعودتو على الاشكال المصفصفة وميت اكستنشن على عشرين كيلو رموش على ١٥ كيلو بويا وميك اب والف فيلتر!! انو بلا ميك اب ما بيعجب وبلا مساوى شعر ما بيعجب ما فالحين الا بالانتقاد عالرايح والجايي!! ايه ارتاحو انا مبسوطة بحالي وشايفة حالي وما مصدقها عالقليلة انا ع طبيعتي وهيك رح ضل!! بعدين يا اذكياء اذا الواحد قاعد ب #حجر_منزلي منزلي مينيموم يكون على طبيعتو ومش مصفصف ب بيتو!! فهمتوا ولا بعد يا مزوقين انتو! تعلمو الذوق وبعدين علقوا لانو انا لما كنت اعرف فيه كنتو انتو بعدكن عم تتعلمو تقروا شو معنى الكلمة!! وهاي الصورة عن جديد رح حطها وبذات اللوك لانو كتير بحبها، وصلت؟!🤪👊🏻👊🏻👊🏻 #nicolesaba #natural #look #nomakeup #messyhair #mylook#mystyle