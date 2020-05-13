معندكوش نظر.. نيكول سابا توجه رسالة لمنتقدي ظهورها بدون مكياج.. شاهد

نشرت الفنانة نيكول سابا صورة جديدة لهه عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وانتقدت نيكول تعليقات متابعيها بعدما نشرت فيديو لها من منزلها "بدون مكياج" منذ ايام قليلة، عبر انستجرام.





وعلقت نيكول علي صورتها قائله: هالرسالة لبعض يلي ما بيفهموا مش للكل وما عم عمّم: يعني اذا هيك وشفتوني ساحرة على انو شعري بدو تزبيط على شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا... يبقى اسمحولي قلكن انكن بلا نظر الموضوع ببساطة انتو تعودتو على الاشكال المصفصفة وميت اكستنشن على 20 كيلو رموش على ١٥ كيلو بويا وميك اب و1000 فيلتر!!





واضافت: انو بلا ميك اب ما بيعجب وبلا مساوى شعر ما بيعجب ما فالحين الا بالانتقاد عالرايح والجايي!! ايه ارتاحو انا مبسوطة بحالي وشايفة حالي وما مصدقها عالقليلة انا ع طبيعتي وهيك رح ضل!! بعدين يا اذكياء اذا الواحد قاعد ب #حجر_منزلي منزلي مينيموم يكون على طبيعتو ومش مصفصف ب بيتو!!





وقالت: فهمتوا ولا بعد يا مزوقين انتو! تعلمو الذوق وبعدين علقوا لانو انا لما كنت اعرف فيه كنتو انتو بعدكن عم تتعلمو تقروا شو معنى الكلمة!!

وهاي الصورة عن جديد رح حطها وبذات اللوك لانو كتير بحبها، وصلت؟!

#nicolesaba #natural #look #nomakeup #messyhair #mylook#mystyle













ونالت الصورة تفاعل كبير من جانب متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى:





مع احترامي الشديد لالك نيكول بس جد انا فكرتك عاملة هيك بالهالوين





ايه الرعب ده





بكفي انو نفسيتك حلوة وما بتتصنعي وتمثيلك اكثر من رائع ما بعرف ليش ما بتمثلي كتير وخاصة برمضان بكون في جمهور كبير بتابع واعتقد إنك بتقدري تكوني بطلة مسلسلات لإنك قريبة من القلب وأنا شخصيا بحبك





بتجنني بكل حالاتك





لما نيكول هي ساحرة طيب مين اللي شكله حلو المشكله انهم شكلهم بيضحك وعم يحكوا عنك مصففين وميك اب والخ الخ ومابيسوى جمالهم شعره وحدة من شعرك ياستي سيبيهم بربك هدول ناس





يذكر انه تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيى حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية .