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اقتصاد

البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة اليوم

الخميس 14/مايو/2020 - 08:01 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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محمد يحيى
تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس مصير أسعار الفائدة بالبنوك على كل الإيداعات والقروض.

ويرى محللون ماليون أن البنك المركزي سيلجا لتثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بغرض تشجيع المدخرين على إيداع مدخراتهم بالبنوك وتوفير سيولة مالية لدى الجهاز المصرفي بدون مزاحمة لمشروعات القطاع الخاص.

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ويسعى البنك المركزي خلال العام الميلادي الجاري لعقد 9 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة، نجح خلالها في عقد 4 اجتماعات منها 3 رسمية وآخر استثنائي، ليتبقي لها 5 اجتماعات هذا العام من بينها اجتماعا في مايو الجاري و الآخر في يونيو وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر.


وفي مارس الماضي عقد البنك المركزي المصري اجتماعًا استثنائيًا في ظل احتدام أزمة فيروس كورونا، ليخفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 3% دفعة واحدة، ليصبح سعر العائد علي الإيداع والاقتراض لليلة واحدة بنسبة 9.25% و 10.25%،  سعر العملية الرئيسية و الائتمان والخصم بنسبة 9.75%.

وثبت البنك المركزي خلال اجتماعه الرابع من أسعار الفائدة خلال ذلك الاجتماع المنعقد في 2 إبريل الماضي.
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