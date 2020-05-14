تدر 12 مليار دولار.. نائب محافظ البنك المركزي: قطاع السياحة تأثر بـ كورونا بشكل كبير ..فيديو

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي ، إن عام 2016 شهد قاسية في سبيل الإصلاح الاقتصادي ، وتحملها الشعب، ولكن كان تنفيذها في غاية الأهمية من أجل النمو وتطور الاقتصاد، موضحا أنه تم تجاوز تلك الصعاب؛ لأننا قمنا بالإصلاحات المالية والاقتصادية بشكل كبير. إجراءات





وأكد "أبو النجا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص في الفترة القادمة؛ من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار؛ بهدف إتاحة فرص عمل للشباب، مؤكدا أن هذا سيكون الملامح الأساسية للبرنامج الذى سندخل فيه مع صندوق النقد الدولى الفترة القادمة.





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وأوضح نائب محافظ البنك المركزى، أنه لا يوجد أى توجه عن إصلاحات في الفترة القادمة، لافتا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي الذي ستحصل عليه مصر لن يضيف أى عبء على المواطن.





ونوه بأن هناك اجتماعات مع الفرق الفنية لبعثة الصندوق للتفاوض على الفجوة التمويلية، موضحا أن مصر لديها علاقات قوية مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى.





وأشار إلى أن النصف الأول من مارس لم يتأثر القطاع السياحى، ولكن كورونا خسرت هذا القطاع حيث كانت السياحة تدر لمصر 12.5 مليار دولار، هذا غير إنفاق المصريين بالخارج الذى يصل إلي ٣ مليارات دولار.



