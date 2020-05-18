تمنحك راحة فورية .. 5 حيل سريعة للتخلص من ألم الركبة

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واحدة من أفضل العلاجات المنزلية لألم الركبة ، يمكن أن تعمل خصائص البقدونس المضادة للالتهابات والمخدرة بسرعة في التخلص من الألم . يمكنك نقع مفاصلك المؤلمة في ماء دافئ يحتوي على القليل من بذور البقدونس. يمكنك سحق البذور ووضع المعجون على المناطق المصابة للتخفيف الفوري للألم.





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يساعد زيت الأوكالبتوس المسكن القوي على زيادة تدفق الدم إلى منطقة الركبة وبالتالي يقلل الالتهاب والألم. ضع الزيت مباشرة على المنطقة المصابة ودلكه بعناية. ويقال أنها واحدة من أكثر العلاجات فعالية وسرعة لآلام الركبة.





هذا النوع من الزيت مفيد للغاية في تخفيف آلام الركبة بسرعة. زيت الكافور له تأثير تبريد على الجلد ويخفف الألم عن طريق التسبب في بعض التهيج على الجلد ويعمل كمضاد للتهيج. عند وضعه ، يسبب خدرًا في المنطقة ويخفف الألم على الفور .



