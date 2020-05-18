تمنحك راحة فورية .. 5 حيل سريعة للتخلص من ألم الركبة

يعد ألم الركبة أحد أكثر مشاكل العظام شيوعًا في الأشخاص من جميع الأعمار. سببها تآكل مفصل الركبة بسبب الشيخوخة أو بعض العوامل الأخرى. هناك بعض العلاجات المنزلية الفعالة لآلام الركبة التي يمكن أن تمنحك راحة فورية إليك 5 علاجات سريعه لتخلصك من ألم الركبة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.
3. مستخلص الزنجبيل
أثبتت الدراسات تأثير خلاصة الزنجبيل (تسمى أيضًا adarak) على تخفيف آلام الركبة في فترة قصيرة من الزمن يمكنك وضع بعض زيت الزنجبيل على ركبتيك وتدليك المنطقة وتطبيق معجون الزنجبيل .
4. زيت الكافور
هذا التوابل مفيد للغاية لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تخفف من آلام الركبة والالتهابات. يمكن أن يساعد استخدام الكركم (haldee) على توفير راحة فورية وطويلة الأمد من آلام الركبة .
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واحدة من أفضل العلاجات المنزلية لألم الركبة ، يمكن أن تعمل خصائص البقدونس المضادة للالتهابات والمخدرة بسرعة في التخلص من الألم . يمكنك نقع مفاصلك المؤلمة في ماء دافئ يحتوي على القليل من بذور البقدونس. يمكنك سحق البذور ووضع المعجون على المناطق المصابة للتخفيف الفوري للألم.
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2. زيت الأوكالبتوس
يساعد زيت الأوكالبتوس المسكن القوي على زيادة تدفق الدم إلى منطقة الركبة وبالتالي يقلل الالتهاب والألم. ضع الزيت مباشرة على المنطقة المصابة ودلكه بعناية. ويقال أنها واحدة من أكثر العلاجات فعالية وسرعة لآلام الركبة.
3. مستخلص الزنجبيل
أثبتت الدراسات تأثير خلاصة الزنجبيل (تسمى أيضًا adarak) على تخفيف آلام الركبة في فترة قصيرة من الزمن يمكنك وضع بعض زيت الزنجبيل على ركبتيك وتدليك المنطقة وتطبيق معجون الزنجبيل .
4. زيت الكافور
هذا النوع من الزيت مفيد للغاية في تخفيف آلام الركبة بسرعة. زيت الكافور له تأثير تبريد على الجلد ويخفف الألم عن طريق التسبب في بعض التهيج على الجلد ويعمل كمضاد للتهيج. عند وضعه ، يسبب خدرًا في المنطقة ويخفف الألم على الفور .
5. الكركم
هذا التوابل مفيد للغاية لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تخفف من آلام الركبة والالتهابات. يمكن أن يساعد استخدام الكركم (haldee) على توفير راحة فورية وطويلة الأمد من آلام الركبة .