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فن

مسلسل عمر ودياب الحلقة .. علي ربيع ومصطفى خاطر ينفصلان بسبب عربية الكبدة

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:14 م
مسلسل عمر ودياب
مسلسل عمر ودياب
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محمد نحلة
بدأت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على قناة "on e"، بإنفصال علي ربيع عن مصطفر خاطر بعدما اختلفا على عربة الكبدة، وقاموا ببيعها، وبدأ كل منهم يبحث عن عمل في طريق مختلف عن الاخر، وعمل "علي" سمسار عقارات، بينما قرر مصطفى خاطر ان يعمل "ميكب ارتيست"

كان مصطفى خاطر، قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.

وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر  ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".

مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.
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