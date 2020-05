View this post on Instagram

‫العيد فرحة ما بتكمل الا بوجودكن وما بتحلى الا معكن كل عام وانتم بخير موعدنا الليلة باولى حلقات العيد الساعة ٩:٣٠ بتوقيت السعودية على شاشة كل العرب ‬ #سيرين_عبدالنور #سهرانين_معاكم_بالبيت #سهرانين_معاكم_بالعيد #رمضان_يجمعنا @mbc1